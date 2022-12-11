Ekranların beğenilen dizisi Yalı Çapkını bugün 12. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 13. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı İZLE! İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı İZLE!

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı, 10 Aralık Cumartesi günü izleyiciler ile buluştu. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE