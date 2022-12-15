Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yalı Çapkını 13.bölüm 2.fragmanı izle

Star TV ekranlarda cuma günü seyircilerin karşısına çıkan yalı çapkını dizisi yine gündemdeki yerini aldı. Dizinin takipçileri Yalı çapkını yeni bölümünde ne olacak? Cuma akşamları yayınlanmaya başlayan Yalı Çapkını 13. Bölüm 2.fragmanı izle Star TV ile araştırılmaya başladı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? Yalı Çapkını son bölümde neler oldu? Soruları gündemdeki yerini almıştı. İşte diziye ait tüm merak edilenler....

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 16 Aralık Cuma akşamı 13. bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, dizinin yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını 13.bölüm 2.frgmanı yayınladı mı? Yalı Çapkını dizisinin son bölümde neler oldu? Yalı Çapkını dizsinin konusu nedir? Yalı Çapkını dizsinden hangi yıldız isim ayrıldı? Yalı Çapkını 13.bölüm 2.fragmanı izle! Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını 12. bölümünde; Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar. Gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşir. Yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Ferit'e "Merak etme Ferit, bunu da atlatacağız" demesi dikkat çeker.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDEN HANGİ YILDIZ İSİM AYRILDI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'nın arkadaşı Necip Usta karakterine hayat veren usta aktör Menderes Samancılar da projeye veda etti.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.