Ekranların beğenilen dizisi Yalı Çapkını bugün 11. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 12. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını her Cuma saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 11. bölümünün ardından 12. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım'ı ziyaret eder. Ferit'in Halis Ağa'nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler. Seyran'ın Yusufla olan geçmişi Ferit'i huzursuz etmeye devam etmektedir. Yusuf'u odalarına çağırarak ona beklenmedik bir soru sorar.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu,

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer,

Gülçin Şantırcıoğlu,

Emre Altuğ,

Gözde Kansu,

Ersin Arıcı,

Beril Pozam,

Doğukan Polat,

İrem Altuğ,

Öznur Serçeler,

Hülya Duyar,

Diren Polatoğulları,

Sezin Bozacı,

Yiğit Tuncay,

Buçe Buse Kahraman,

Cansu Fırıncı,

Selen Özbayrak,

Umut Gezer