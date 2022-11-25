Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı! (VİDEO) Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kanal D'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı neden yok? Yalı Çapkını 11. bölüm 2. fragmanı ve Yalı Çapkını 11. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Kanal D'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı neden yok? Yalı Çapkını 11. bölüm 2. fragmanı ve Yalı Çapkını 11. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, Yalı Çapkını 11. bölüm fragman videosu!

YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM FRAGMANI!

Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI