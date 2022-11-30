Yalı Çapkını 11.bölüm fragmanı yayınlandı mı? 11.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yürek Çıkmazı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? 11.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 11. bölüm 2.Fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yalı Çapkını dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 11. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? 11. bölüm 2.Fragmanı nasıl izlenir! Yürek Çıkmazı dizisinin oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde…

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Seyran (Afra Saraçoğlu)

Ferit ( Mert Ramazan Demir)

Hattuç (Şerif Sezer)

İfakat ( Gülçin Santırcıoğlu)

Orhan (Emre Altuğ)