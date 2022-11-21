Yalı Çapkını 10.bölüm fragmanı yayınlandı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle

Star TV'de yayınlanan, ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizinin son bölümü olay olmuştu. Yalı Çapkını 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte merak edilen o fragman...

Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edildi. Yeni dizi Yalı Çapkını yeni bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Peki, Yalı Çapkını 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını gelecek hafta ne olacak? Detaylar haberimizde.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını her Cuma saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu,

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer,

Gülçin Şantırcıoğlu,

Emre Altuğ,

Gözde Kansu,

Ersin Arıcı,

Beril Pozam,

Doğukan Polat,

İrem Altuğ,

Öznur Serçeler,

Hülya Duyar,

Diren Polatoğulları,

Sezin Bozacı,

Yiğit Tuncay,

Buçe Buse Kahraman,

Cansu Fırıncı,

Selen Özbayrak,

Umut Gezer