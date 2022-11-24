Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV'de yayınlanan, ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizinin son bölümü olay yaratmıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise dizinin takipçileri tarafında merak konusu oldu. İşte yalı çapkını dizii hakkında tüm merak edilenler ve yeni bölüm fragmanı …

Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi takip edenler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle

YALI ÇAPKINI DİZİSİ NE ZMAN ,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalı Çapkını dizinin yeni bölümü sevenleri tarafından merak ediliyor .Dizinin yeni bölümü her hafta olduğu gibi cuma günü Star TV ekrana gelecek. Yalı Çapkını 10. bölüm 25 Kasım saat 20:00'de izleyicisi ile buluşacak.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

Suna evden kaçtıktan sonra Kazım'ın eziyetlerine dayanamayan Esme ağzından Seyran'ın ablasına sahip çıktığını kaçırır. Kazım deliye döner ve yalıyı basar. Seyran'ın odasına kadar çıkan Kazım'a Suna arkadan saldırır. Dizi sonunda Kazım kanlar içinde yatakta kalırken, o esnada odaya giren Ferit şok olur.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir