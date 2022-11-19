Yalı Çapkını 9. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yalı Çapkını 10.bölüm fragmanı! Yalı Çapkını gelecek hafta fragman İZLE! Yalı Çapkını son bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını fragman İZLE!

Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı İZLE! Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edildi. Dizinin izleyicileri, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Yalı Çapkını gelecek hafta fragman İZLE! Yalı Çapkını son bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını fragman İZLE!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Star Tv'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'nın 10.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.