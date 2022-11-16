Ortadirek Şaban filmiyle ünlenen Yalçın Tülpar kimdir, ne zaman vefat etti merak ediliyor. Yalçın Tülpar kimdir ve Yalçın Tülpar ne zaman öldü araştırılıyor. Oyuncu Yalçın Tülpar ne zaman vefat ettiği gündeme geliyor. Peki, Yalçın Tülpar kimdir? Yalçın Tülpar ne zaman öldü?

Yeşilçam oyuncusu Yalçın Tülpar kimdir ve Yalçın Tülpar ne zaman öldüğü araştırılıyor. İstanbul doğumlu olan Yalçın Tülpar kimdir, kaç yaşında vefat ettiği gündeme geliyor. Yalçın Tülpar kimdir, ne zaman öldü merak ediliyor. Yalçın Tülpar kimdir? Yalçın Tülpar ne zaman öldü? Detaylar haberimizdedir…

YALÇIN TÜLPAR KİMDİR?

Yalçın Tülpar (6 Ekim 1958, İstanbul - 7 Temmuz 1997, Bodrum), Türk sinema oyuncusu, turizmci.

6 Ekim 1958 yılında İstanbul'da doğdu. 1984 yapımı Ortadirek Şaban filminde canlandırdığı Erkan Karakteriyle tanınmıştır. Sarışın tipi ve sportif fiziğiyle dikkatleri çekmiştir, Yönetmen Memduh Ün'ün ısrarı üzerine kamera karşısına geçmiştir, Yalçın Tülpar ayrıca Müjde Ar'ın başrolünde oynadığı Gizli Duygular filminde yer almıştır. Toplam 2 sinema filminde rol alan sanatçı, 1990'lı yıllarda Bodrum'da Paraşüt tekneciliği, plaj işletmeciliği gibi işler yapmıştır, Türkiye'ye "ringo"yu (denizlerde eğlenceli amaçlı kullanılan muzlar) getiren kişidir. Ege'de otellerde ve barlarda koruma olarak çalışmıştır. Sörf ve kayak hocalığı yapıyordu. Sörf alanında birincilikleri vardı. Sanatçı 7 Temmuz 1997 yılında Bodrum, Muğla'da söylentilere göre bir kavgaya karışmış bıçaklanarak ya da kurşulanarak 38 yaşında öldürülmüştür. Mezarı İstanbul, Kuruçeşme mezarlığındadır.

Filmografi

1984: Gizli Duygular

1984: Ortadirek Şaban