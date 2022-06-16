Yalçın Orhan kimdir? Yalçın Orhan mesleği ne, hangi takımlı? - Haberler

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Yalçın Orhan kimdir? Yalçın Orhan mesleği ne, hangi takımlı?

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Yalçın Orhan kimdir? Yalçın Orhan mesleği ne, hangi takımlı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Listede yer alan isimlerden Yalçın Orhan merak konusu oldu. Peki, Yalçın Orhan kimdir? Yalçın Orhan mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı, hangi takımlı?

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Peki, Peki, Yalçın Orhan kimdir? Yalçın Orhan mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı?

YALÇIN ORHAN KİMDİR?

Yalçın Orhan, Trabzonspor 'da başkan yardımcısı, yatırım, finans ve ticaret ürünler sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Yalçın OrhanTrabzonspor'da mevcut yönetimde görev alan isimlerden biri olan Yalçın Orhan Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD) Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Orhan, akaryakıt ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

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