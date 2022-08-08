Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler

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Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe hayatı ve biyografisi nedir?

Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe hayatı ve biyografisi nedir?

FOX TV Çalar Saat programına katılan Yalçın Karatepe'nin hayatı merak ediliyor. Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Yalçın Karatepe izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe hayatı ve biyografisi nedir? Yalçın Karatepe kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Yalçın Karatepe hakkında araştırmalar yapılıyor. Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YALÇIN KARATEPE KİMDİR?

1964 yılında Malatya'da doğdu. A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ( Mülkiye ) İktisat bölümünden 1986 yılında mezun oldu. New Orleans Üniversitesi'nde finans alanında doktora eğitimini tamamladı. SBF'de öğretim üyesi (Prof. Dr.) olarak çalışıyor. 2012-2015 yılları arasında Mülkiye'de dekanlık yapmıştır. Farklı televizyon kanallarında ekonomi ve siyaset konulu programlara konuk olarak katılmaktadır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Yalçın Karatepe Mülkiye Kimdir Gündem Politika Haberler

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