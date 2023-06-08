Gündemde yer alan ve merak edilen isimler arasında bulunan Yalçın Doğan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Yalçın Doğan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Yalçın Doğan ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Yalçın Doğan geliyor. Peki, Yalçın Doğan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yalçın Doğan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

YALÇIN DOĞAN KİMDİR?

1945 yılında Konya'da doğmuştur.

Aslen Konyalı olan Yalçın Doğan'ın ailesi 1951 yılında gelip İstanbul'a yerleşmiştir. Yalçın Doğan İstanbul'da büyümüştür.

Alman Lisesinde okuyup 1965 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nü 1969 yılında bitirdikten sonra 1972 yılında Tuzla Piyade Okulu'nda askerlik hizmeti için yedek subay olmak maksadıyla 6 ay eğitimini aldı. Ama eğitimi sonunda er olarak mezun oldu ve askerliğinin geri kalan kısmını er olarak yaptı.

Askerlik bittikten sonra 1973 yılında üniversite hocasının yardımı ile iş bulduğu Cumhuriyet gazetesinde İstanbul'da bir yıl ekonomi muhabirliği ve sonrasında 1974 yılında Cumhuriyet gazetesinin Ankara ekonomi muhabirliği yaptı.

1981 yılında da Ankara temsilciliğini yapmaya başladı. 1989 yılında Milliyet gazetesinin köşe yazarlığı ve genel yayın yönetmenliğine geçti. 2001-2002 yılları arasında yeniden Cumhuriyet'e girdi ve köşe yazarı olarak çalıştı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde ilk defa adı; o yıllarda Urfa'da yapılan Toprak Reformu ile ilgili bir haber ve röportajda çıktı. O röportajla da Gazeteciler Cemiyeti'nin röportaj dalında birincilik ödülünü aldı. Daha sonra Yılmaz Güney ve Çetin Altan ile bir röportaj yaptı. Ayrıca dünyanın değişik ülkelerinde önemli röportajlar yaptı. İran'da ve Irak'ta da röportajlar yaptı.

Yalçın Doğan, Sabah gazetesinde haber koordinatörü, Milliyet gazetesinde köşe yazarı, yayın koordinatörü ve genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. TRT'de program yaptı. 2002 yılından itibaren çalıştığı Hürriyet gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmaktadır.

Yalçın Doğan, Almanca ve İngilizce biliyor.

Ödülleri:

– 7 kez gazetecilik ödülü

– Türk Dil Kurumu Ödülü

– Sedat Simavi ödülü

– Bülent Dikmener Haber Ödülü

Kitapları :

1978 – Komünist Enternasyonelde Faşizmin Tahlili (Çevirmen)

1980 – IMF Kıskacında Türkiye 1946-1980

1985 – Dar Sokakta Siyaset

1990 – Kodes A.ş.

1999 – Fenerbahçe Cumhuriyeti

2007 – Fenerbahçe Cumhuriyeti – Dün , Bugün , Yarın ve Daima

2011 – Aşkın Yüreği

2012 – Savrulanlar Dersim 1937-38 Hatta 1939