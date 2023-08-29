Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Yalçın Ayaslı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Yalçın Ayaslı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Yalçın Ayaslı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yalçın Ayaslı hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Yalçın Ayaslı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Yalçın Ayaslı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Yalçın Ayaslı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yalçın Ayaslı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

YALÇIN AYASLI KİMDİR?

Yalçın Ayaslı (d. 1946, Ankara), Türk iş insanı. Ankara Atatürk Lisesi'nden sonra 1968 yılında ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 1973 yılında Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde master ve doktora eğitimini tamamlamıştır.

Dr. Ayaslı daha sonra altı yıl boyunca ODTÜ'de Elektrik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Dr. Ayaslı 1979 yılından itibaren, Massachusetts eyaletindeki Raytheon firmasının araştırma bölümünde mikrodalga monolitik entegre devre (MMIC) teknikleri, GaAs "field effect transistor" ve ilgili aygıtlar üzerinde teorik ve deneysel çalışmalar yapmıştır. Dr. Ayaslı çalışmalarıyla ilgili 15 adet patente sahip olup çok sayıda teknik makale yazmıştır.

1987 yılında IEEE Mikrodalga ve Milimetre Monolitik Devre sempozyumuna başkanlık yapmıştır. 1985 yılında Chelmsford, MA'de, Nasdaq borsasına kayıtlı olan Hittite Microwave Corp. isimli firmasını kurmuştur.

Firma, RFIC karışık sinyal ve mikrodalga ve milimetre dalga entegre devre parçaları ve dünyada kablosuz ve telekomünikasyon pazarlarına yan sistemler üretmektedir. Dr. Ayaslı firmada 20 yıl boyunca CEO ve yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü. Halka açtığı ve NASDAQ'a kayıtlı şirketi 2014 yılında Analog Devices Inc. isimli şirket tarafından 2.45 milyar dolara satın alındı.

Dr. Ayaslı şu anda Boston, Washington, DC ve İstanbul'da ofisleri bulunan kâr amacı gütmeyen iki kuruluşun; Türk Kültür Vakfı (Turkish Cultural Foundation 19 Temmuz 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Bu kuruşlar Türk kültürünün, Türk müziğinin ve Türk yemek kültürünün dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşması için çalışmaktadır.