Yalancı sözleri! Edis Yalancı şarkı sözleri!
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EDİS- YALANCI ŞARKI SÖZLERİ
Ne yana baksam her tarafım sen bu ne biçim hasretlik?
Yüzünü görmesem bi' dakika bi' saniye ölüyorum kahretsin
Hastayım göz kapaklarına bile beni nasıl hapsettin?
Bil ki dönüyor hatrına dünya sensizlik zahmetli
Aşk en büyük yalansa ben en büyük yalancı
Varsın hiç güldürmesin seninleyken anlamsız
Bak yağmurdan kaçarken gözlerine yakalandım
Anladım çok zor çıkmak bu kazadan zararsız
İnan umrumda değil hiç ne dedikleri ve de arkamızdan dönen o dolaplar
Gülüm göremiyorum ne doğru ne de yanlışı çünkü kör olmuş olabilirim aşktan
Gel kollarıma sımsıkı sarayım seni gel ıslanıp yağmur gibi yağsak
Hemen unutuyorum her şeyi karışıyor kafam önümde kıvrılırken o kalçan
Her yerde tuzak
Kaç gel rüyalarıma
Versem dünyaları sana
Düşsem sevdana daha
Ben yandım aman
Sen yoksan her yer ayaz
Bir gülsen gelse bahar
Dost olsa geceler sabaha
Aşk en büyük yalansa ben en büyük yalancı
Varsın hiç güldürmesin seninleyken anlamsız
Bak yağmurdan kaçarken gözlerine yakalandım
Anladım çok zor çıkmak bu kazadan zararsız
Dedim bu güzellik beni yola sokacak
Bir de yanaşırsa yamacıma olay olacak
Sök kır kalbimin zincirini oyalamadan
Ama o nasıl bakışlar öyle oy anam anam
Her yerde tuzak
Kaç gel rüyalarıma
Versem dünyaları sana
Dost olsa geceler sabaha
Aşk en büyük yalansa ben en büyük yalancı
Varsın hiç güldürmesin seninleyken anlamsız
Bak yağmurdan kaçarken gözlerine yakalandım
Anladım çok zor çıkmak bu kazadan zararsız