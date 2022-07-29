Yalancı sözleri! Edis Yalancı şarkı sözleri!

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EDİS- YALANCI ŞARKI SÖZLERİ

Ne yana baksam her tarafım sen bu ne biçim hasretlik?

Yüzünü görmesem bi' dakika bi' saniye ölüyorum kahretsin

Hastayım göz kapaklarına bile beni nasıl hapsettin?

Bil ki dönüyor hatrına dünya sensizlik zahmetli

Aşk en büyük yalansa ben en büyük yalancı

Varsın hiç güldürmesin seninleyken anlamsız

Bak yağmurdan kaçarken gözlerine yakalandım

Anladım çok zor çıkmak bu kazadan zararsız

İnan umrumda değil hiç ne dedikleri ve de arkamızdan dönen o dolaplar

Gülüm göremiyorum ne doğru ne de yanlışı çünkü kör olmuş olabilirim aşktan

Gel kollarıma sımsıkı sarayım seni gel ıslanıp yağmur gibi yağsak

Hemen unutuyorum her şeyi karışıyor kafam önümde kıvrılırken o kalçan

Her yerde tuzak

Kaç gel rüyalarıma

Versem dünyaları sana

Düşsem sevdana daha

Ben yandım aman

Sen yoksan her yer ayaz

Bir gülsen gelse bahar

Dost olsa geceler sabaha

Aşk en büyük yalansa ben en büyük yalancı

Varsın hiç güldürmesin seninleyken anlamsız

Bak yağmurdan kaçarken gözlerine yakalandım

Anladım çok zor çıkmak bu kazadan zararsız

Dedim bu güzellik beni yola sokacak

Bir de yanaşırsa yamacıma olay olacak

Sök kır kalbimin zincirini oyalamadan

Ama o nasıl bakışlar öyle oy anam anam

Her yerde tuzak

Kaç gel rüyalarıma

Versem dünyaları sana

Dost olsa geceler sabaha

Aşk en büyük yalansa ben en büyük yalancı

Varsın hiç güldürmesin seninleyken anlamsız

Bak yağmurdan kaçarken gözlerine yakalandım

Anladım çok zor çıkmak bu kazadan zararsız