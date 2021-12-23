Yalanabilir televizyon nedir? Yalanabilir televizyondan yemek tadılabiiliyor mu?

Japonya'da geliştirilen ilginç televizyon, görenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı. Ürünün geliştiricisi Meiji Üniversitesi'nden Homei Miyaşita, amaçlarının restoranda yemek yeme gibi aktivitelerin ekran sayesinde deneyimlenmesi olduğunu belirtti.Ürünün geliştiricisi Homei Miyaşita ürünün amacı hakkında, "Amaç insanlar evlerinde otururken dünyanın başka bir tarafındaki restoranda yemek yeme deneyimi gibi şeyler yaşamasını mümkün kılmak" ifadelerini kullandı.

YALANABİLİR TELEVİZYONDAN TAT ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Miyaşita bir yılda geliştirdiği prototipin ticari versiyonunun maliyetinin 100 bin yen (10 bin lira) olacağını ifade etti. Televizyonun tanıtımı için sunum yapan öğrenci, ekrana çikolata tadı almak istediğini iletip püskürtülen karışımın tadına baktı. Ekranı yalayan öğrenci tadının çikolatalı süt gibi olduğunu söyledi.

Haberler.com - Gündem