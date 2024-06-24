Yalan 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250

Yalan dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Yalan 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Yalan 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Yalan SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melike, geçip giden 20 yılı için ağlıyor!

20 yıl suçsuz yere hapis yatan Melike, bu durumun gerçekliğinin ağırlığıyla yaşar. Tüm hayatı bir hiç uğruna gitmiştir. Gözyaşlarını tutamayan Melike, Kadir'e sığınır.

Yalan 5. Bölüm FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalan 5. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.