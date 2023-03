Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama sürecinin ilk günü tamamlandı. İsimler arasında yer alan Yakup Türkal ise gündemde. Peki, Yakup Türkal kimdir? Yakup Türkal kaç yaşında, hangi partiden?

YAKUP TÜRKAL KİMDİR?

Yakup Türkal'ın kendi resmi internet sitesinde yer alan biyografisi şöyle;

"1976 yılında Kırşehir'de doğdum. İlk ve ortaöğrenimimi Kırşehir'de tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum.

1997 yılında eşim Alev hanımla tanıştım. Bir yıl sonra 1998 tarihinde evlendik. 1999 yılında ilk çocuğumuz Tuba, 2005 yılında ortanca çocuğumuz Büşra, 2010 yılında da oğlumuz Yusuf dünyaya geldi.

İlk iş hayatıma lise bittikten sonra aile şirketinde başladım. 2000 yılı itibariyle şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendim. 2003 yılında Türkal Şirketler Grubunu kurdum. Şirketler halen faaliyette olup Tarım, Botanik, Enerji, Lojistik, Madencilik ve Sağlık sektöründe ülkemize katma değer ve istihdam sağlamaya devam etmektedir. Türkiye'nin her bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerimiz sayesinde Anadolu'yu karış karış gezdim. Bu gezilerim sırasında memleket insanının derdini, sorununu dinledim ve büyük deneyimler edindim. İş yaşamım boyunca dünyanın birçok ülkesine ve şehrine ziyaretlerim oldu. Bu ziyaretler farklı kültürleri, farklı toplumları tanımama vesile olurken, vizyonumu ve ufkumu genişletti.

Spor yapmak, kitap okumak, araştırma yapmak, çalışmak ve ailemle vakit geçirmek en büyük hobilerim arasındadır.

Hiçbir siyasi organizasyona kaydım olmamakla birlikte, memleketin her sorununu kendi sorunum olarak görüyorum. Bugün Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı olarak bağımsızca, ülkemizin her ferdinin hak ettiği adil, huzurlu, mutlu bir yaşam için kolları sıvadım. Önümüzdeki seçimlerde sizlerin de teveccühü ile toplumumuzun her kesimini gelecek mutlu, güzel günlere taşımak için var gücümle çalışacağım."