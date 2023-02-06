Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin de enkaz altında olduğu öğrenildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ekiplerin Taş'ın bulunduğu eve ulaştığını ve kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Hayatı merak edilen Yakup Taş kimdir? Yakup Taş kimdir, kaç yaşında? AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kurtarıldı mı? Yakup Taş hayatı ve biyografisi nedir?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem aralarında Adıyaman'ın da bulunduğu 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Peki, Yakup Taş kimdir, kaç yaşında? AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kurtarıldı mı? Yakup Taş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YAKUP TAŞ KİMDİR?

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 1959 yılında Adıyaman'da doğdu. Evli ve 6 çocuk babası olan iş insanı Taş, 2002, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde AK Parti milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı.

Yakup Taş, siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman'da zirai ve ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttü.

AK PARTİLİ VEKİL VE AİLESİ ENKAZ ALTINDA

Bölgeden gelen son dakika bir habere göre ise AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin enkaz altında olduğu ifade edildi.

YAKUP TAŞ TWİTTER HESABINDAN DUYURULDU!

Yakup Taş'ın Twitter hesabından ''Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır.'' şeklinde bir paylaşım yapıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gelişmeyi doğrulayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.