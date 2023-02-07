Yakup Taş kimdir? Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman'da enkaz altında hayatını kaybetti. Peki, Yakup Taş kimdir? Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kim, nereli, kaç yaşında, hangi partiden milletvekili? Detaylar...

YAKUP TAŞ KİMDİR?

16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğdu. İş adamı olan Taş, 2002, 2007 ve 2011 Genel seçimlerinde AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman'da Zirai ve Ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttü. İyi derecede Kürtçe bilen Taş, evli ve 6 çocuk babasıdır.

DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yakup Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Ancak Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından Taş'ın adına taziye mesajı yayımladı. Yavuz, paylaşımında "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.