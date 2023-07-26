Yakup Moğul kimdir? Yakup Moğul kaç yaşında, nereli? Yakup Moğul hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Yakup Moğul hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Yakup Moğul'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Yakup Moğul kimdir? Yakup Moğul kaç yaşında, nereli? Yakup Moğul hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Yakup Moğul hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Yakup Moğul'un hayatını araştırıyor. Peki, Yakup Moğul kimdir? Yakup Moğul kaç yaşında, nereli? Yakup Moğul hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
YAKUP MOĞUL KİMDİR?
1976 yılında Zonguldak'ta doğan Yakup MOĞUL, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladıktan sonra 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Hakim ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak farklı illerde görev yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü iken 23.01.2021 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Yakup MOĞUL evlive iki çocuk babasıdır.