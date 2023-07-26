Yakup Moğul kimdir? Yakup Moğul kaç yaşında, nereli? Yakup Moğul hayatı ve biyografisi!

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Yakup Moğul hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Yakup Moğul'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Yakup Moğul kimdir? Yakup Moğul kaç yaşında, nereli? Yakup Moğul hayatı ve biyografisi!