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Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1939-1940'ta Lahey, 1942-1949'da Bern, 1949-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1939-1940'ta Lahey, 1942-1949'da Bern, 1949-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1939-1940'ta Lahey, 1942-1949'da Bern, 1949-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir?

1934-1936'DA TİRAN, 1936-1939'DA PRAG, 1939-1940'TA LAHEY, 1942-1949'DA BERN, 1949-1951'DE TAHRAN VE 1951-1954'TE TEKRAR BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ YAPMIŞ OLAN HANGİSİDİR?

A: Mehmet Akif Ersoy

B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C: Halide Edib Adivar

D: Namık Kemal

Cevap: B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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