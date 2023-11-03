"Beşiktaş'ın yeni transferi Yakup Arda Kılıç hangi takımlarda oynadı, piyasa değeri ne?" Sorularına yanıt aranırken Beşiktaş, genç futbolcu Yakup Arda Kılıç ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. Peki, Yakup Arda Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? İşte detaylar…

Yakup Arda Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Beşiktaş'ın yeni transferi Yakup Arda Kılıç hangi takımlarda oynadı, piyasa değeri ne?

Beşiktaş, genç futbolcu Yakup Arda Kılıç ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. Peki, Yakup Arda Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Beşiktaş'ın yeni transferi Yakup Arda Kılıç hangi takımlarda oynadı, piyasa değeri ne? İşte detaylar…

YAKUP ARDA KILIÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLI?

Yakup Arda Kılıç 4 Ocak 2005 Üsküdar, İstanbul doğumlu Türk profesyonel futbolcudur. Kanat mevkiinde görev almaktadır. Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta oynamaktadır. Futbola 15 Ekim 2014 tarihinde Dikilitaş kulübünde başladı. Arda Kılıç 20 Şubat 2015 tarihinde Beşiktaş altyapısında transfer oldu. Alt yapının çeşitli kategorilerden futbol oynadıktan sonra Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. Arda Kılıç ilk resmi maçına 30 Ekim 2023 tarihinde Süper Lig'de oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Beşiktaş-Gaziantepspor maçının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Raşid Gezzal'ın yerine girerek çıktı.

Arda Kılıç, 2 Kasım 2023 tarihinde Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklmada; "2015 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın kadrosunda yer alan ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığımız maçta ilk kez A takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Yakup Arda Kılıç ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Yakup Arda Kılıç'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ YAKUP ARDA KILIÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, PİYASA DEĞERİ NE?

Yakup Arda Kılıç, 2014-2015 yılları arasında Dikilitaş ve 2015-2023 yılları arasında Beşiktaş altyapısında forma giymiştir. Kulüp 2023 itibariyle Kılıç'ı A kadroya almıştır. Oyuncunun değeri 50 bin Euro'dur.

Beşiktaşl Kulübünden yapılan açıklamada; "2015 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın kadrosunda yer alan ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığımız maçta ilk kez A takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Yakup Arda Kılıç ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Yakup Arda Kılıç'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.