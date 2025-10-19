Haberler

Yaklaşık 3000 yıllık olan ve Mısır'da bir mumyada bulunan ve Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en eski protezi hangisine aittir?

Yaklaşık 3000 yıllık olan ve Mısır'da bir mumyada bulunan ve Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en eski protezi hangisine aittir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, hem yarışmacının hangi yanıtı vereceğini dikkatle takip ediyor hem de doğru cevaba ulaşmak için araştırmalara girişiyor. Program, eğlendirirken öğretme şansı sunarak seyircilere bilgi dolu dakikalar yaşatıyor. Yaklaşık 3000 yıllık olan ve Mısır'da bir mumyada bulunan ve Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en eski protezi hangisine aittir?

Kim Milyoner Olmak İster'nın yeni bölümünde sorulan sorular, izleyenlerde büyük bir merak ve heyecan yaratıyor. Yarışmacının vereceği yanıtı sabırsızlıkla bekleyen seyirciler, aynı zamanda sorunun doğru cevabını kendi başlarına bulmaya çalışıyor. Bilgiyi eğlenceyle harmanlayan yarışma, izleyicilere etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunuyor ve onları aktif şekilde düşünmeye teşvik ediyor. Peki, Yaklaşık 3000 yıllık olan ve Mısır'da bir mumyada bulunan ve Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en eski protezi hangisine aittir?

YAKLAŞIK 3000 YILLIK OLAN VE MISIR'DA BİR MUMYADA BULUNAN VE GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GÖRE DÜNYANIN EN ESKİ PROTEZİ HANGİSİNE AİTTİR?

A: Sağ kol

B:Kaftası

C: Ayak parmağı

D: Azı dişi

Cevap : C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan yarışmada, her soruyla birlikte ödüller katlanarak artıyor. İlk baraj 5.000 ₺ ile 2. soruda geçiliyor, ardından 50.000 ₺ değerindeki büyük baraj ise 7. soruda sizleri bekliyor. Tüm engelleri aşarak 13. soruya ulaşan yarışmacılar, 5.000.000 TL'lik büyük ödülü kazanma şansı yakalıyor.

Yarışma sırasında istediğiniz an çekilebilirsiniz; bu durumda son doğru cevapladığınız sorunun ödülünü alırsınız. Eğer yanlış cevap verirseniz, en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülü sizin olur. Stratejinizi iyi kurarak hem eğlenceli hem de kazanç dolu bu yarışmada şansınızı deneyebilirsiniz!

Osman DEMİR
