Yakitori Şiş tarifi! Masterchef Yakitori nedir, nasıl yapılır? Yakitori yemek tarifi, gerekli malzemeler nelerdir? Yakitori hangi ülkenin yemeği?

Masterchef 6 Eylül yarışmasında şefler tarafından Yakitori yapılması istendi. Peki Masterchef Yakitori nasıl yapılır? Yakitori şiş için gerekli malzemeler nelerdir? Yakitori yemek tarifi! Yakitori nasıl yapılır? Yakitori yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Yakitori tarifi oldu. Peki en güzel Yakitori yemek tarifi nasıldır? Yakitori yemeği nasıl yapılır? Yakitori için gerekli malzemeler nelerdir? Yakitorinasıl yapılır? Yakitori için gerekenler neler?

YAKİTORİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Yakitori (Türkçe: kuş ızgara) Japon mutfağından bir tür tavuk kebabıdır. Kushiyaki olarak da bilinir.

Geleneksel yakitori sadece tavuğun farklı bölgelerinden yapılırken günümüzde sığır, balık, deniz ürünleri ile de yapılmaktadır. Sadece sebzeyi şişe takarak yapılanlara ise kushi denilir.

Yakitori genellikle tuz veya tare denilen tatlı sake, soya sosu ve şekerden oluşan pirinç şaraplı sos ile servis edilir. Bu sos şişteki etin üzerine sürülür, özenle pişirilir ve piştikten sonra da tekrar bu sosun içine batırılır.

Yakitori Japonya ve Asya'nın gözde yemeklerindendir. Japonya'da pek çok çalışan, öğle yemeği için işten eve giderken yol üzerinde bulunan tezgâhlarından birinden yakitori alarak yoluna devam eder.

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