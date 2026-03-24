'Yakışıklı Güvenlik' emlakçı oldu

Sosyal medyada “Yakışıklı Güvenlik” olarak tanınan Muhammet Sürmeli, yayınladığı video ile meslek değişikliğine gittiğini açıkladı. Kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Sürmeli, artık emlak sektöründe faaliyet göstereceğini duyurdu.

"DOĞRU YERDESİNİZ"

Paylaştığı videoda yeni işine dair mesaj veren Sürmeli, “Hayalinizdeki evi bulmak istiyorsanız doğru yerdesiniz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamasıyla takipçilerine yeni kariyer yolunu tanıtan Sürmeli, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞKIN

Daha önce güvenlik görevlisi olarak çalışırken çektiği videolarla tanınan ve “Yakışıklı Güvenlik” lakabıyla bilinen Sürmeli’nin emlak sektörüne geçişi, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

