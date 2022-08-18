Başrollerinde Kemal Sunal, Ayşegül Uygurer ve Ülkü Ülker'in oynadığı Yakışıklı filmi hakkında araştırmalar sürüyor. Peki,Yakışıklı filmi nerede, ne zaman çekildi? Yakışıklı filmi oyuncuları ve konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

YAKIŞIKLI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yakışıklı, Yeşilçam klasikleri arasında yer almaktadır. 1987 yılında İstanbul'da çekilmiş bir Türk filmidir.

YAKIŞIKLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kamyonetle gazete dağıtıcılığı yaparak hayatını kazanan Selim, bir arkadaşına özenerek aldığı telsizle görüşmeler yapmaya başlar. Telsizde kullandığı kod adı Yakışıklıdır ve kısa süre sonra bu sayede tanıştığı kız olan Aliye ile çıkmaya, ardından da evlenmeye karar verirler. Hayat şartları nedeniyle iki tarafın ailesi de evlenmelerine karşı çıkar. Maddi imkânsızlıklar ve önlerinde bin bir zorlukla mücadele etmeye başlayan Selim ve Aliye yeni evlenmelerine rağmen ev bulamamışlar ve sokakta kalmışlardır. Sonunda isyan eden Selim, eşi Aliye'yi de yanına alarak yeni yapılan bir sitede boş bir daireye girer ve bu evden çıkmayacağını söyler, ancak sonunda polis tarafından evden çıkarılmışlardır.

YAKIŞIKLI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Selim

Ayşegül Uygurer - Aliye

Ülkü Ülker - Mualla

Tuncer Sevi - Mualla'nın kocası

Muharrem Gürses - Selim'in dedesi

Güzin Özipek - Selim'in annesi

Renan Fosforoğlu - Aliye'nin babası

Hüseyin Kutman - Ragıp bey

Hakkı Kıvanç - İnşaat sorumlusu

Tayfun Çorağan

Mümtaz Alpaslan