Yakışıklı filmi nerede, ne zaman çekildi? Yakışıklı filmi oyuncuları ve konusu nedir?
Orhan Aksoy yönetmenliğindeki Yakışıklı filmi oyuncuları arasında Kemal Sunal, Ayşegül Uygurer, Tuncer Sevi, Muharrem Gürses yer alıyor. Peki, Yakışıklı filmi nerede, ne zaman çekildi? Yakışıklı filmi oyuncuları ve konusu nedir?
Başrollerinde Kemal Sunal, Ayşegül Uygurer ve Ülkü Ülker'in oynadığı Yakışıklı filmi hakkında araştırmalar sürüyor. Peki,Yakışıklı filmi nerede, ne zaman çekildi? Yakışıklı filmi oyuncuları ve konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...
Yakışıklı, Yeşilçam klasikleri arasında yer almaktadır. 1987 yılında İstanbul'da çekilmiş bir Türk filmidir.
Kamyonetle gazete dağıtıcılığı yaparak hayatını kazanan Selim, bir arkadaşına özenerek aldığı telsizle görüşmeler yapmaya başlar. Telsizde kullandığı kod adı Yakışıklıdır ve kısa süre sonra bu sayede tanıştığı kız olan Aliye ile çıkmaya, ardından da evlenmeye karar verirler. Hayat şartları nedeniyle iki tarafın ailesi de evlenmelerine karşı çıkar. Maddi imkânsızlıklar ve önlerinde bin bir zorlukla mücadele etmeye başlayan Selim ve Aliye yeni evlenmelerine rağmen ev bulamamışlar ve sokakta kalmışlardır. Sonunda isyan eden Selim, eşi Aliye'yi de yanına alarak yeni yapılan bir sitede boş bir daireye girer ve bu evden çıkmayacağını söyler, ancak sonunda polis tarafından evden çıkarılmışlardır.
Kemal Sunal - Selim
Ayşegül Uygurer - Aliye
Ülkü Ülker - Mualla
Tuncer Sevi - Mualla'nın kocası
Muharrem Gürses - Selim'in dedesi
Güzin Özipek - Selim'in annesi
Renan Fosforoğlu - Aliye'nin babası
Hüseyin Kutman - Ragıp bey
Hakkı Kıvanç - İnşaat sorumlusu
Tayfun Çorağan
Mümtaz Alpaslan