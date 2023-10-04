Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yakın Mesafe filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yakın Mesafe konusu, özeti ve Yakın Mesafe oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yakın Mesafe filminin detayları…

Yakın Mesafe filmi oyuncuları kim? Yakın Mesafe filmi konusu, oyuncuları ve Yakın Mesafe özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Yakın Mesafe filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yakın Mesafe filmini izleyecek olanların merak ettiği Yakın Mesafe konusu nedir, Yakın Mesafe oyuncuları kimler ve Yakın Mesafe özeti gibi konuları inceliyoruz.

YAKIN MESAFE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski bir asker olan Colton MacReady (Scott Adkins), kız kardeşini ve kızını korumak için tehlikeli uyuşturucu şebekesi ve kanun dışına çıkan bir şerifle mücadeleye girer.

YAKIN MESAFE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Scott Adkins , kız kardeşini ve genç yeğenini yozlaşmış bir şeriften ve intikam için çiftliğine gelen tehlikeli bir uyuşturucu kartelinden korumak zorunda kalan, kanun kaçağı haline getirilmiş haydut bir asker olan Colton MacReady rolünde.

• Nick Chinlund , Fernando Garcia için gizlice çalışan, Santa Cruz County, Arizona polis departmanının yozlaşmış şerifi Şerif Jasper Calloway rolünde .

• Jake La Botz , Colton'un suçlu kayınbiraderi Walt Reynolds rolünde.

• Tony Perez , Fernando Garcia (namı diğer "El Jefe") rolünde, güçlü bir Meksikalı uyuşturucu baronu ve kartel lideri, Garcia Cartel'in (Meksika'daki en güçlü, tehlikeli ve şiddet içeren uyuşturucu kartellerinden biri) kurucusu ve başkanı/lideri. O ve karteli sicarios, intikam almak için Hermosillo, Meksika'dan (Garcia Kartelinin üssü) Arizona'daki kasabasına kadar Colton'un peşine düşer.

• Scott Evans , Calloway ekibinin üyelerinden biri olan Milletvekili Logan rolünde.

• Randy Hall, Calloway ekibinin üyelerinden biri olan Yardımcısı Wyatt rolünde.

• Umar Khan, Sesma rolünde, bir sicario ve Garcia Cartel'in bir üyesi.

• Caitlin Keats, Colton'un kız kardeşi ve Walt'un dul eşi Angela Reynolds rolünde.

• Madison Lawlor, Colton'un yeğeni Hailey Reynolds rolünde.

• Julien Cesario, Garcia'nın ana sicario'larından biri ve Garcia Cartel'in üst düzey bir üyesi olan Ignacio rolünde.

• Jimmy Chhiu, Garcia Cartel'in bir üyesi olan Zavala rolünde.

• Ray Diaz, Garcia Cartel'in bir üyesi olan Victor Garcia rolünde.

• Robert Dill, Garcia Cartel'in bir üyesi olan Reina rolünde.

• Garcia Cartel'in bir üyesi olan Lobo rolünde Anthony L. Fernandez.

• Eddie J. Fernandez, Garcia Cartel'in bir üyesi olan Meksikalı # 2 rolünde.

• Craig Henningsen, Garcia'nın sicario'larından biri ve Garcia Cartel'in bir üyesi olan Pablo rolünde.

• Jeremy Marinas, Garcia'nın ana sicario'larından biri ve Garcia Cartel'in üst düzey bir üyesi olan Cruz rolünde.

• Nicholas Verdi, Garcia'nın sicario'larından biri ve Garcia Cartel'in bir üyesi olan Ramos rolünde.