Yakamoz S245 ne zaman çekildi? Yakamoz S-245 ne zaman çıktı, ne zaman çekilmiştir?
- Güncelleme:
Netflix'in başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin yer aldığı Yakamoz S245 ne zaman çekildi? Yalnızca ses kaydından oluşan bir tanıtımla ilk tanıtımı yapılan yapım, çıktığı ilk günden itibaren büyük beğeni topladı. Yakamoz S245 ne zaman çıktı, ne zaman çekilmiştir?
Yakamoz S245 ne zaman çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzun süredir ekranlara ara veren Kıvanç Tatlıtuğ, dijital bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tatlıtuğ'un, başrolünü güzel oyuncu Özge Özpirinççi ile paylaştığı Netflix dizisi Yakamoz S245"in ilk sezon çekimleri, geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı. Yakamoz S245 ne zaman çekildi? Yakamoz S245 ne zaman çıktı, ne zaman çekilmiştir?
YAKAMOZ S245 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yakamoz S-245, ilk bölümü 20 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Tolga Karaçelik ve Umut Aral'ın yaptığı, senaryosunu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak'ın yazdığı, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin olduğu aksiyon ve dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi. Yapımın 2021 yılında çekimlerinin tamamlandığı belirtiliyor.
YAKAMOZ S245 OYUNCULARI
- Kıvanç Tatlıtuğ - Arman
- Özge Özpirinçci - Defne
- Ertan Saban - Umut
- Ece Çeşmioğlu - Yonca
- Jerry Hoffmann - Felix
- Ecem Uzun - Rana
- Meriç Aral - Hatice
- Onur Ünsal - Cem
- Ersin Arıcı - Altan
- Güven Murat Akpınar - Barış
- Alper Saldıran - Server
- Hakan Salınmış - Erenay
- Serkan Uzuner