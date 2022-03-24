Yakamoz S245 ne zaman başlayacak? Yakamoz S245 oyuncuları kimler?

Uzun süredir ekranlara ara veren Kıvanç Tatlıtuğ, dijital bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tatlıtuğ'un, başrolünü güzel oyuncu Özge Özpirinççi ile paylaştığı Netflix dizisi "Yakamoz S245"in ilk sezon çekimleri, geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı. Yakamoz S245 oyuncuları kimler? Yakamoz S245 ne zaman başlayacak?

YAKAMOZ S245 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix, sosyal medya hesaplarından yeni dizileri "Yakamoz 245" için gizemli bir tanıtım yayınlandı. Yalnızca ses kaydından oluşan tanıtımla birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu. Merakla beklenen dizi 20 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

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