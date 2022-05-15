Son dakika haber... Yahyalı'da sağanak sele neden oldu, korkutan anlar kameraya yansıdı - Haberler

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Son dakika haber... Yahyalı'da sağanak sele neden oldu, korkutan anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Mahmut Kılınç - Genel
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Son dakika haberleri... Yahyalı'da sağanak sele neden oldu, korkutan anlar kameraya yansıdı Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağış, sele neden oldu.

Yahyalı'da sağanak sele neden oldu, korkutan anlar kameraya yansıdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağış, sele neden oldu.

İlçede öğlen saatlerinden sonra etkisini sürdüren sağanak yağış sele neden oldu. İlçenin turistik bölgesi olan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunda su taşkınları nedeniyle bozulmalar meydana geldi. Yaşanan sel vatandaşlar tarafından kaydedilirken ekipler olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kuvvetli yağış beklendiğinden su baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - Genel

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