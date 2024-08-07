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Yahya Sinvar kimdir? Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilen Yahya Sinvar kimdir?

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Yahya Sinvar kimdir? Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilen Yahya Sinvar kimdir? Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Sinvar, Hamas'ın önemli isimlerinden biri olarak biliniyor ve bu yeni göreviyle daha da ön plana çıktı.

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurdu. Birçok kişi Yahya Sinvar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Yahya Sinvar kimdir? Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilen Yahya Sinvar kimdir? Detaylar haberimizde...

YAHYA SINVAR KİMDİR?

Ağustos 2024'ten beri Hamas Siyasi Bürosu başkanlığını yürüten ve Şubat 2017'den beri İsmail Haniye'nin yerini alarak Gazze Şeridi'ndeki Hamas lideri olan Filistinli bir politikacıdır.

Yahya Sinvar kimdir? Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilen Yahya Sinvar kimdir?Yahya Sinvar

YAHYA SINVAR HAYATI VE KARİYERİ

Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. Tıpkı İsmail Heniyye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçundan ikinci kez tutuklandı. Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Heniyye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine geldi. Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlerde, Sinvar'ın İsrail hava saldırısından kurtulduğu belirtildi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusudur.

Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyor. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başsavcısı Karim Khan, geçen mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti. İsrail, Hamas'ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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