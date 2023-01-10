Yahya Baş kimdir, kaç yaşında vefat etti? Eski Güngören Belediye Başkanı Yahya Baş öldü mü, hastalığı neydi? Yahya Baş nereli, mesleği ne, biyografisi

Güngören kurucu belediye başkanı ve AK Parti eski milletvekili Yahya Baş, 71 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından vatandaşlar, Yahya Baş kimdir, kaç yaşında vefat etti? Eski Güngören Belediye Başkanı Yahya Baş öldü mü, hastalığı neydi? Yahya Baş nereli, mesleği ne, hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? merak etti. Peki, Yahya Baş kimdir? Yahya Baş hangi belediye başkanıydı? İşte detaylar...

Güngören Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş hayatını kaybetti. Vefatının ardından Yahya Baş öldü mü, neden öldü, kaç yaşında vefat etti? merak edildi. Peki, Yahya Baş kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Yahya Baş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

YAHYA BAŞ ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Güngören'e büyük hizmetlerde bulunan Güngören Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş 9 Ocak 2023 tarihinde 71 yaşında vefat etti.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş'ın vefatını teessürle öğrendiğini ifade etti.

Bünyamin Demir'in twitter paylaşımı şöyle:

"Kurucu Belediye Başkanımız Mimar Yahya Baş'ın vefatını teessürle öğrendim.

Cenaze namazı 10 Ocak Salı günü ikindi namazına müteakip Fatih Camii 'nde kılınacak ve cenaze Güngören Köyiçi mezarlığına defnedilecektir.

Merhuma Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı dilerim."

Yahya Baş için cenaze namazının 10 Ocak Salı günü ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacağını ve cenazenin Güngören Köyiçi Mezarlığına defnedileceğini duyuran Demir, "Merhuma Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

YAHYA BAŞ KİMDİR?

Yahya Baş (d. 1952, Çaykara, Trabzon - 9 Ocak 2023), Türk siyasetçi.

Baş, 1952 yılında Çaykara'da doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve İstanbul Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest mimar olarak çalıştıktan sonra Güngören belediye başkanlığı ve XXII. Dönem İstanbul milletvekilliği yaptı. Evli ve dört çocuk babası olan Baş, Arapça ve Fransızca bilmektedir.