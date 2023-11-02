Batı Kudüs'te Haredilerin yaşadıkları Meaşerim Mahallesi'nde yürümek adeta bir film platosunda dolaşmak veya zamanda yolculuk hissi veriyor. Özellikle Haredi erkekler, siyah kıyafetleri, cübbeleri, kipa ve şapkaları, zülüfleri ve pantolonlarının kenarlarından sarkan püskülleri ile dikkati çekiyor. Peki, Yahudiler neden saçlarını uzatır ve siyah giyinir?

Haredi Yahudiler, 9 milyon civarındaki İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini teşkil ediyor ve "Ultra Ortodoks" ismiyle de anılıyor. Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor. Yahudiler neden saçlarını uzatır?

YAHUDİLER NEDEN SAÇLARINI UZATIR?

AA'de yer alan haberdekonuya ilişkinşu detaylara yer veridi.

KILIK KIYAFETİN BİR KISMI İNANÇ, BİR KISMI GELENEK

Harediler, siyah giymenin Batı Avrupa'daki kılık kıyafet normlarından geldiğini bugün de aynı adeti, cemaat ruhunu yaşatmak, gösterişten kaçınmak ve tevazu göstermek için kullandıklarını anlattı.

Başlarına taktıkları "kipa" isimli takkeninse, ibadet ederken Tevrat'tan gelen bir emir olduğuna işaret eden Harediler, Allah'ın sürekli üzerlerinde olduğunu hatırlatmak için gündelik hayatta da kipayı taktıklarını söyledi.

Harediler, Tevrat'tan gelen emir nedeniyle Yahudilerin saçlarının kenarlarındaki zülüfleri tıraş etmemeleri gerektiğini bazı kimselerin de bu emri daha sıkı uygulamak için zülüflerini daha da uzun bıraktıklarını dile getirdi.

Pantolonlarının kenarlarından sarkan püsküllerin "Tzitzit" şeklinde isimlendirildiğini aktaran Harediler, bu püsküllerin Tevrat'ta yer alan bir emir olduğunu, bu püsküllerle Tevrat'taki 613 emri daima yanlarında taşıdıklarını anlattı.

NEDEN SİYAH GİYİNİYORSUNUZ?

Moshe Coup (60): "Bu geleneksel bir kıyafet. Bu bir şekilde üniforma gibi. Bu alçakgönüllülük ifade ediyor. Mahkemeye gittiğinizde yargıçlar ne giyiyor; siyah, bu ayrıcalıklı ve şerefli bir kıyafet. Bir başpiyanist konsere çıktığında siyah giyer.

Bu aynı zamanda, bizim bir olduğumuzu göstermemizi sağlıyor. Biz herhangi bir gösteriş yapmıyoruz. Dışarıdan herkes aynı görünebilir ama asıl fark içeride. İnsanlara dış görünüşümle, çılgınca, dövmelerle bir şey ifade etmek zorunda değilim. Bizler hepimiz tanrıya hizmet eder şekilde hareket ediyoruz."

NEDEN SİYAH GİYİNİYORSUNUZ?

Mordechai Richmond (58): "Bu bizim kıyafetlerimizle gösteriş yapmadığımızı ama zarifliğimizi ortaya koyar. Cumartesileri (Şabat'ta) erkekleri kürklü şapkalarla görebilirsiniz. Bunlar çok pahalıdır fakat yine de alçakgönüllülüğü sembolize eder."

NEDEN ZÜLÜFLERİNİZİ UZATIYORSUNUZ?

Richmond, "Tevrat'ta saçların kenarlarının kesilmemesi için bir emir var. Bunda farklı gelenekler var. Benimki kulaklarımın arkasında. Bazıları bu geleneği zülüflerini hiç kesmeden epey uzatarak sürdürüyor." dedi.

Neden pantolonun kenarlarından püsküller sarkıttıklarına dair Richmond, "Bu püsküller, 613 ip içeriyor ve bunlar bize Tevrat'taki 613 emri hatırlatıyor. Bunun ayrıca bele bağlanmasının, insan vücudundaki hayvani dürtülerle benliğin ayrılması gibi bir anlamı da var." ifadelerini kullandı.

NEDEN YAHUDİLER KİPA TAKAR?

Shloimi Wasserstrum (22): "Bu inançtan gelen bir emir. Tanrı üzerimizde, bu nedenle başımızın üstüne kipa takarak 'Tanrı her şeyin üzerindedir' demiş oluyoruz."

Zülüflerini uzatma nedenine dair Wasserstrum, "Bu da Tevrat'ta bize gelen emirlerden birisi. Başımızın yanlarından kafamızın üzerine kadarki saçları kesmemiz gerekiyor. Daha Ortodoks inançtaki insanlar bunu daha uzun tutuyor ve bunları salmayıp lüle gibi yaparak daha güzel görünmelerini sağlıyoruz." dedi.