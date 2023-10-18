YAHUDİLER HANGİ PEYGAMBERİ ÖLDÜRDÜ, kaç peygamber öldürdü? Yahudiler kimi peygamber olarak kabul etmez?

Yahudilerin hangi peygamberi öldürdüğü ve kaç peygamberi öldürdüğü gibi bir genel ifade yanıltıcı olabilir, çünkü Yahudilerin tarihi boyunca farklı dönemlerde peygamberlere farklı tutumları olmuştur. Peki ama Yahudiler hangi peygamberi öldürdü, kaç peygamber öldürdü? Yahudiler kimi peygamber olarak kabul etmez? İşte detaylar…

Yahudilerin tarihi kutsal metni olan Eski Ahit (Tevrat) da anlatılan birçok peygamber vardır. İslam ve Yahudi kaynaklarına göre, Yahudi geleneğine göre öldürülen bazı önemli peygamberler bulunuyor. Peki ama Yahudiler hangi peygamberi öldürdü, kaç peygamber öldürdü? Yahudiler kimi peygamber olarak kabul etmez? İşte detaylar…

YAHUDİLER HANGİ PEYGAMBERİ ÖLDÜRDÜ?

Yahudilerin öldürdüğü bu peygamberler arasında Habil ve Şit gibi figürler bulunsa da, Tevrat'ta açıkça belirtilen ve öldürülen bir peygamberin hikayesi bulunmamaktadır. Kuran-ı Kerim'de Yahudilerin bazı peygamberleri öldürdükleri bildirilmiştir. Bakara, Al-i İmran surelerinde bu geçmektedir. Yahudiler, Hz. Zekeriya'yı bir ağacın kovuğuna saklanırken ağacı ikiye bölerek öldürmüşlerdir. Sonrasında oğlu Hz. Yahya'yı da başını keserek şehit etmişlerdir.

YAHUDİLER KAÇ PEYGAMBER ÖLDÜRDÜ?

Yahudilerin bir günde 300 peygamber öldürdükleri iddiası doğru değildir. Zira bilinen şudur ki, aynı anda bulunan peygamberlerin sayısı ikiyi geçmemektedir. Musa-Harun, Davud-Suleyman, Zekeriya-Yahya gibi.

YAHUDİLER KİMİ PEYGAMBER OLARAK KABUL ETMEZ?

İslam geleneğine göre ise Yahudiler, birçok peygamberi reddetmiş veya onlara karşı gelmiştir. Bunlardan biri, Yahudi geleneğinde İsmail ve İshak'ın kardeşi olarak kabul edilen ve İslam'a göre İbrahim'in oğlu olan İsmail'dir. İslam inancına göre, İsmail de bir peygamberdir ve Yahudilerin onu reddettikleri öne sürülür. Ancak bu, tüm Yahudilerin İsmail'i reddettiği anlamına gelmez.

İslam geleneğine göre, Yahudiler, İsa'yı da Mesih olarak kabul etmemişlerdir. İslam inancına göre İsa, bir peygamber olarak kabul edilir ve bu, Hristiyanlık ve İslam arasındaki farklılıklardan biridir.

Yahudilerin hangi peygamberleri öldürdüğü veya hangi peygamberleri kabul etmediği konusu karmaşık ve tarihsel olarak değişkenlik göstermektedir. Yahudi inançları, tarihsel olaylara ve yorumlara dayanmaktadır ve farklı dönemlerde farklı yaklaşımlar sergileyebilir.