Yahudi Mahallesi'nde bulunan gizemli mezar esrarını koruyor

ANKARA - Yahudi Mahallesi'nde çocuk parkı içinde yer alan gizemli mezar esrarını koruyor. Mahalle sakini mezarın kime ait olduğunu bilmezken, mezar üzerinde bir kadın ve erkeğe ait fotoğraf baskılı mezar taşı bulunuyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Yahudi Mahallesinde çocuk parkı içinde yer alan mezar dikkat çekiyor. Bir kadın ve erkeğin portre fotoğrafının yer aldığı mezar hakkında mahalleliler de bir bilgiye sahip değil.

2002'den bu yana Eskicioğlu Camiinde imam olan Abdürrahim Türk, "Aslında ne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ne de diğer yerlerden sahih bir bilgi sahibi değiliz. Fakat 2003'te cami restore edilirken bu mezarlık 3-5 tuğla ile çevrilmiş vaziyetteydi. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi bunu mezar haline getirdi. Benim eskiden burada 50 senedir burada oturan cemaatim vardı. Onlardan duyardım ben bazı şeyler. Bu Eskicioğlu Camisini yaptıran kişiye ait olduğu söyleniyor. Ama ne kadar doğru olduğu hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Bizim Türk ve Müslüman milletimiz diriye nasıl saygı gösteriyorsak ölülerimize saygı gösteriyoruz. Bu bizim ayrılmaz bir parçamız. Dolayısıyla burada camimizin cemaati namazdan çıktığı zaman burada mezara gelir en az 3 ihlas 1 Fatiha okur gider. Mezarlara karşı ciddi manada bir saygımız var. Zaman zaman bakımını yaparız. Üstündeki yabancı otları alırız. Bazen gül dikeriz ve elimizden geldiği kadar bakımını onarımını yaparız" dedi.