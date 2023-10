Yahudi asıllı meclis üyesi, belindeki silahla Filistin'e destek gösterisi yapanlara gözdağı verdi

New York Belediye Meclis Üyesi Inna Vernikov, Filistinliler için destek gösterisi yapılan alanda üzerinde silah bulundurduğu gerekçesi ile gözaltına alındı.

New York Belediye Meclis Üyesi Inna Vernikov'un Brooklyn College kampüsündeki protestoda Filistin taraftarı göstericilerin arasındayken belinde "Smith & Wesson 9 milimetre" tabanca taşıdığına ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya tepki çeken olay sonrası hakkında yasal işlem başlatılan Vernikov, yakın bölgedeki polis karakoluna giderek teslim oldu. Silah bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınan kadın siyasetçinin ruhsatına el konularak silah taşıma hakkının iptal edildiği açıklandı.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

X platformunda paylaşılan video ve fotoğraflarda, Vernikov'un siyah kabzalı tabancası net olarak görülüyor. Platformdaki paylaşımlarda, Vernikov'un Filistinli öğrencilere gözdağı vermek için silah taşıdığı yorumları yapıldı.

VALİ HOCHUL: YASALAR HERKES İÇİN GEÇERLİ

New York Valisi Kathy Hochul, X platformundan, "New York'un silah güvenliği yasaları herkes için geçerlidir." paylaşımında bulundu. New Yorklu avukat Ali Najmi, Vernikov'un gizli taşıma ruhsatı olsa bile "265.01-E sayılı Ceza Yasası" uyarınca "hassas alan" kabul edilen protesto bölgesine silah getirmenin "bir suç" olduğunu vurguladı.

"TERÖRÜ BURAYA GETİRMEK İSTEYEN BİR SAVUNUCUSUNUZ"

Öte yandan, New York Belediye Meclis üyesinin ayrıca X hesabından, protesto alanında yaptığı videolu paylaşımının altına, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak diye bağırıyorsanız, siz bir Hamas destekçisisiniz. Dünyayı Yahudi halkından kurtarmak için terörü buraya getirmek isteyen bir savunucusunuz. Hiçbir zaman sessiz kalmayacağız" notunu düştüğü görüldü.