Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaşanan felaketin ardından vatandaşlar Yahşihan Belediyesi hangi parti? Yahşihan Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz kimdir? sorularını merak etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bin 674'e yükseldi. Depremde 72 bin 879 kişi yaralanırken, 6 bin 444 bina yıkıldı. Depremden büyük yıkımla etkilenen Yahşihan hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar Yahşihan Belediyesi hangi parti? Yahşihan Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz kimdir? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

YAHŞİHAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Yahşihan Belediyesi Başkanlığı görevini Osman Türkyılmaz yürütmektedir.

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TÜRKYILMAZ KİMDİR?

5 Şubat 1974 tarihinde Kırıkkale'de doğan Osman TÜRKYILMAZ, ilk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladıktan sonra Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Adana Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisansı'nı tamamladı.1989-1994 yılları arasında Yahşihan Belediyesi'nde Muhasebe Emlak ve Yazı İşleri servisinde görev yapan TÜRKYILMAZ, 1996 yılında Yahşihan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına memur olarak başladı.

2000 yılından itibaren çalıştığı kurumun Vakıf Müdürlüğüne getirilen TÜRKYILMAZ, aynı zamanda Yahşihan İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği saymanlığı görevini yürüttü. Görev yaptığı süre içerisinde çalıştığı tüm kaymakamlardan takdir belgesi alan TÜRKYILMAZ, görev bilinci nedeniyle Sosyal Yardımlaşma Vakfı Hizmet İçi Seminerlerinin tamamına katıldı.

Kırıkkale ilinde Sosyo-Ekonomik Kalkınma Proje Danışmanı olarak Bahşili, Keskin, Karakeçili ve Çelebi Vakıflarında da proje formatörü olarak görevlendirildi. Görev yaptığı süre içerisinde çok sayıda projesi onaylandı. Bunun yanı sıra Yahşihan ilçesinde vatandaş odaklı birçok projeye imza attı.

2011 yılında Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa kurulan "Cemil İpekçi Moda ve Tasarım Atölyesinde" Proje Koordinatörü olarak görev yaptı.

Bir dönem Yahşihan Spor Kulübü Başkanlığı yapan TÜRKYILMAZ, Yahşihan Tiyatro Topluluğunu kurdu ve Topluluk Başkanı olarak görev yaptı. Güzel Konuşma, Diksiyon ve Muhabirlik kurslarına katıldı.

2014 yılı yerel seçimlerinde MHP'den Yahşihan Belediye Başkan Adayı oldu.

1 Kasım 2018 tarihine kadar Yahşihan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Müdürlüğünü yapan TÜRKYILMAZ, bu tarihten itibaren Yahşihan Belediye Başkanı olmak için adaylığını açıkladı.

Yahşihan İlçesinde ikamet eden bir birey olarak Yahşihan'ın sorunlarını bilmekle beraber çözüm yolları arayan TÜRKYILMAZ, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Yahşihan Belediye Başkanlığına aday olup, halkın büyük desteğini alarak Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan TÜRKYILMAZ, Yahşihan'a hizmet etme sırasının geldiğine inanan bir memleket ve millet sevdalısı olarak çalışmalarını yürütmektedir.