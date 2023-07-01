Cem Yılmaz'ın senaristliğini ve başrolünü üstlendiği Yahşi Batı filminin çekildiği yer ve zaman bilgileri merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken film hakkında detaylar haberimizde.

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yahşi Batı filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Yahşi Batı filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Yahşi Batı nerede, ne zaman çekildi? Yahşi Batı kaç yılında çıktı? Detaylar haberimizde...

YAHŞİ BATI KONUSU NE?

19. yüzyılın sonlarında özel bir görev kapsamında görevlendirilen Aziz Vefa ve Lemi Galip, padişah tarafından ABD başkanına hediye olarak verilmek üzere kendilerine verilen elmas ile Amerika'ya gönderilirler. İki Osmanlı yetkilisi Aziz Bey ve Lemi Bey, at arabasıyla yaptıkları yolculuk esnasında yanlarında taşıdıkları değerli elması, arabayı durduran haydutlara kaptırırlar. Sonrasında hem elması bulmak hem de çalınan paralarını toparlamak için para kazanmanın yollarını arayan ikili, dönemin revaçta olan işlerinden birine atılırlar. Kasabalarda aranan azılı suçluların peşine düşüp ödül avcısı olan ikiliyi, Batı'da birbirinden ilginç maceralar beklemektedir.

YAHŞİ BATI OYUNCU KADROSU!

Cem Yılmaz Aziz Vefa

Ozan Güven Lemi Galip

Demet Evgar Susanne van Dyke

Özkan Uğur Kızılderili Şefi Kızılkayalar

Zafer Algöz Şerif William Lloyd

Cansu Dere Mary Lou

Süleyman Tura n Şerif Murphy

Yılmaz Köksal Şerif Çeko

İştar Gökseven Garry

Mazlum Çimen Wanted Şerif 1

Tuncay Özinel Hapishanedeki adam

Mehmet Polat Johnny Lesh

Kaan Öztop Chuck

Uğur Polat Brokebackli Buck Berry

Dilek Çelebi Betty Lloyd

Ferdi Sancar Eugenie Lloyd

Demet Tuncer Mary Ann

Muhittin Korkmaz Günah çıkaran kovboy