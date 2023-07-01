Yahşi Batı nerede, ne zaman çekildi? Yahşi Batı kaç yılında çıktı?
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Cem Yılmaz'ın senaristliğini ve başrolünü üstlendiği Yahşi Batı filminin çekildiği yer ve zaman bilgileri merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken film hakkında detaylar haberimizde.
Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yahşi Batı filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Yahşi Batı filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Yahşi Batı nerede, ne zaman çekildi? Yahşi Batı kaç yılında çıktı? Detaylar haberimizde...
YAHŞİ BATI KONUSU NE?
19. yüzyılın sonlarında özel bir görev kapsamında görevlendirilen Aziz Vefa ve Lemi Galip, padişah tarafından ABD başkanına hediye olarak verilmek üzere kendilerine verilen elmas ile Amerika'ya gönderilirler. İki Osmanlı yetkilisi Aziz Bey ve Lemi Bey, at arabasıyla yaptıkları yolculuk esnasında yanlarında taşıdıkları değerli elması, arabayı durduran haydutlara kaptırırlar. Sonrasında hem elması bulmak hem de çalınan paralarını toparlamak için para kazanmanın yollarını arayan ikili, dönemin revaçta olan işlerinden birine atılırlar. Kasabalarda aranan azılı suçluların peşine düşüp ödül avcısı olan ikiliyi, Batı'da birbirinden ilginç maceralar beklemektedir.
YAHŞİ BATI OYUNCU KADROSU!
Cem Yılmaz Aziz Vefa
Ozan Güven Lemi Galip
Demet Evgar Susanne van Dyke
Özkan Uğur Kızılderili Şefi Kızılkayalar
Zafer Algöz Şerif William Lloyd
Cansu Dere Mary Lou
Süleyman Tura n Şerif Murphy
Yılmaz Köksal Şerif Çeko
İştar Gökseven Garry
Mazlum Çimen Wanted Şerif 1
Tuncay Özinel Hapishanedeki adam
Mehmet Polat Johnny Lesh
Kaan Öztop Chuck
Uğur Polat Brokebackli Buck Berry
Dilek Çelebi Betty Lloyd
Ferdi Sancar Eugenie Lloyd
Demet Tuncer Mary Ann
Muhittin Korkmaz Günah çıkaran kovboy