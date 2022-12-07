Yahoo mail'de sorun yaşamakta olan birçok kişinin aklına ilk olarak Yahoo mail çöktü mü? Yahoo mail sorun mu var? Soruları geliyor. Yahoo mail'in durumunu merak eden kullanıcılar, arama motorları üzerinde Yahoo mail neden mail gitmiyor? Yahoo mail çöktü mü? Sorularını araştırıyor. Peki, Yahoo mail çöktü mü? Yahoo mail sorun mu var? Yahoo mail ne oldu? Yahoo mail neden mail gitmiyor?

Bir mail servisi olan ve birçok kişi tarafından tercihe dilen Yahoo mail çöktü mü? Sorusu 7 Aralık tarihinde gündemde yer alıyor ve merak ediliyor. Mail göndermekte sorun yaşayan birçok kişi, Yahoo mail neden mail gitmiyor? Ve Yahoo mail çöktü mü? Sorusunu araştırıyor. Peki, Yahoo mail çöktü mü? Yahoo mail sorun mu var? Yahoo mail ne oldu? Yahoo mail neden mail gitmiyor?

YAHOO MAİL ÇÖKTÜ MÜ?

Yetkililer tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirilmediği için henüz net bir açıklama yapmak mümkün değil. Fakat bu durumu farklı araçlar kullanarak saptamak mümkün. Aşağıda yer alan grafik, son 24 saat içerisinde yaşanan arıza bildirimlerinin raporunu ifade etmektedir. Buna göre 24 saat içerisinde yaşana sorunlarda olağanüstü bir durum söz konusudur.