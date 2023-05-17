Yağmur yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Mayıs 2023 hava durumu tahmini!

Meteorolojiden Marmara için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu hafta yağmur yağacak mı ve yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. Bu hafta sonu yağmur var mı ve İstanbul'a yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Mayıs 2023 hava durumu tahmini!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Ardından, bu hafta sonu yağmur var mı ve İstanbul'a yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bu hafta İstanbul'a yağmur yağacak mı araştırılıyor. Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Mayıs 2023 hava durumu tahmini! Meteorolojiden Marmara için sağanak yağış uyarısı! Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.