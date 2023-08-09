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Yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak? 9-15 Ağustos hava durumu tahminleri!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hava sıcaklıkları batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına düşecektir. Yağmur yağacak mı ve bugün yağmur yağacak mı merak ediliyor. Havalar ne zaman soğuyacak ve hava sıcaklıkları ne zaman düşeceği gündeme geliyor. Peki, Yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak? 9-15 Ağustos hava durumu tahminleri!

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Yağmur yağacak mı ve havalar ne zaman soğuyacak merak ediliyor. Hava sıcaklıkları ne zaman düşeceği hakkında bilgi veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının düşeceğini açıkladı. 9-15 Ağustos hava durumu tahminleri ve hava durumu raporu sıklıkla araştırılıyor. Yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak? 9-15 Ağustos hava durumu tahminleri! Detaylar haberimizdedir…

Günlük hava durumu tahminlerine göre, 9 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, hava sıcaklıklarının batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak? 9-15 Ağustos hava durumu tahminleri!

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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