Meteorolojiden Marmara için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu hafta yağmur yağacak mı ve yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. Bu hafta İstanbul'a yağmur yağacak mı ve yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Yağmur yağacak mı? Bu hafta İstanbul'a yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Ardından, İstanbul'a yağmur yağacak mı ve yağmur nereye yağacak merak ediliyor. Yağmur yağacak mı? Bu hafta İstanbul'a yağmur yağacak mı? Meteorolojiden Marmara için sağanak yağış uyarısı! Detaylar haberimizdedir…

YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara bölgesine ilişkin uyarı geldi. Müdürlük, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde şiddetli yağış beklendiğini ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

5 GÜNLÜK HAVA DURUM RAPORU DA YAYINLANDI

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre yurdun batısı yarından itibaren yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. İstanbul'da yarın başlayacak sağanak yağış cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yağışla ilgili paylaşımda bulundu. Şen, "Bugün öğlen saatlerinden itibaren Marmara'da yağmur var. Daha çok güney ve batısında görülecek. İstanbul'da hafif olarak görülebilir. Marmara'da etkili yağış çarşamba ve perşembe günü... Sıcaklıkta değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara : Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 36

İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir : Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39