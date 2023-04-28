Yağmur ve doluya yakalanan öğrenciler zor anlar yaşadı Adana'da kısa süreli yağan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkilerken bir ilkokulda yağmura teneffüste yakalanan çocuklar zor anlar yaşadı Adana'da kısa süreli yağan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkilerken bir ilkokulda yağmura...

Yağmur ve doluya yakalanan öğrenciler zor anlar yaşadı

Adana'da kısa süreli yağan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkilerken bir ilkokulda yağmura teneffüste yakalanan çocuklar zor anlar yaşadı

ADANA - Adana'da kısa süreli yağan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkilerken bir ilkokulda yağmura teneffüste yakalanan çocuklar zor anlar yaşadı.

Şehirde bir haftadır etkili olan yağmur ve dolu bugün de zaman zaman etkili olmaya devam etti. Öğleden sonra başlayan yağmur ve dolu özelikle Yüreğir ile Sarıçam'da kısa süreli etkili oldu. Ancak kısa süreli olmasına rağmen yollar nehre dönünce araçlar güçlükle ilerledi. Gazeteci Adem Yavuz İlkokulunda ise çocuklar yağmur ve doluya teneffüste yakalandı. Öğrenciler birden bire yağan dolu ve yağmur karşısında önce ne yapacağını bilemezken daha sonra çinko altına girerek korunmaya çalıştı. Bazı öğrencilerin korkarak çığlık attığı görüldü. Okulun bahçesinde de su birikintisi oluştu. Adana'da yağışların pazartesiye kadar devam edeceği öğrenildi.