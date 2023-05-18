Yağmur var mı, yağacak mı? Bu hafta sonu yağmur var mı? 18 - 24 Mayıs 2023 hava durumu nasıl?

Meteorolojiden Marmara için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu hafta yağmur yağacak mı ve yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. Bu hafta sonu yağmur var mı ve İstanbul'a yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Mayıs 2023 hava durumu tahmini!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Ardından, bu hafta sonu yağmur var mı ve İstanbul'a yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bu hafta İstanbul'a yağmur yağacak mı araştırılıyor. Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Mayıs 2023 hava durumu tahmini! Meteorolojiden Marmara için sağanak yağış uyarısı! Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmininde 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Buna göre İstanbul, Ankara ve Bursa dahil 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu,(İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya'nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına( 40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, (İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya'nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

20 İL İÇİN UYARI

Öte yandan sarı kodlu uyarı verilen 20 il ise şöyle: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Tokat, Yalova, Karabük, Düzce