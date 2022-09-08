Yağmur Ünal kimdir? Yağmur Ünal hayatı ve biyografisi! Yağmur Ünal kaç yaşında, nereli?

Burning Man festivalinde İzi Hekimoğlu ile görüntülenen Yağmur Ünal, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yağmur Ünal hakkında merak edilenler. Yağmur Ünal hayatı ve biyografisi. Yağmur Ünal kimdir?

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal Burning Man festivalinde İzi Hekimoğlu ile görüntülenmesinin ardından Yağmur Ünal'ın hayatı merak konusu oldu. İşte Yağmur Ünal hakkında merak edilen Yağmur Ünal kimdir, Yağmur Ünal hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YAĞMUR ÜNAL KİMDİR?

21 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası tiyatrocu Cihan Ünal, annesi sinema oyuncusu Türkan Şoray'dır. Babasının ilk eşi manken Sabiha Tarhan'dan olma Irmak Ünal (d.1977) adında ablası vardır. İlk ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Liseyi İsviçre'de okudu. Sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken farklı stajlar yaptı. Mesela Saatchi&Saatchi reklam ajansında ve bir kanalın program bölümünde deneyimleri oldu. Üniversitenin ardından New York'ta medya üzerine master yaptı. Devamında New York'taki Mindshare Medya şirketinde 6 ay staj gördü, ve İstanbul'a dönüp TBWA reklam şirketinde iki sene çalıştı. Yağmur Ünal, Yasemin Arslan isimli bir arkadaşıyla beraber Tokyo Medya isimli bir yapım şirketi kurdu. İlk olarak da 1 Temmuz 2013 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan "Çılgın Teyzeler" adlı yarışma programının yapımcılığını üstlendi. 8 hafta, 40 bölüm süren yarışma 23 Ağustos 2013 tarihinde bitti. Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini annesi Türkan Şoray yapmıştır.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Uzaklarda Arama ( Sinema filmi)

Yapımcı :

2015 - Uzaklarda Arama ( Sinema filmi)