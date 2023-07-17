Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen boşandı mı ve Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen çifti neden boşandı merak ediliyor. Alemin Kralı, Keoğlan, Söz ve Medine gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu Yağmur Ün, geçtiğimiz sene ağustos ayında doktor Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturdu. Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen boşandı mı ve Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen çifti neden boşandı araştırılıyor. Peki, Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen boşandı mı? Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen çifti neden boşandı?

Geçtiğimiz sene ağustos ayında nikah masasına oturan Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen çifti boşandı mı gündeme geliyor. Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen boşandı mı ve Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen çifti neden boşandı merak ediliyor. Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen boşandı mı? Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen çifti neden boşandı? Detaylar haberimizdedir…

YAĞMUR ÜN VE DOĞAÇ ERGEZEN BOŞANDI MI?

Alemin Kralı, Keoğlan, Söz ve Medine gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu Yağmur Ün, geçtiğimiz sene ağustos ayında doktor Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturdu. Evlendikten kısa bir süre bebeklerini kucağına alan çift, evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayarak tek celsede boşandı.

YAĞMUR ÜN VE DOĞAÇ ERGEZEN ÇİFTİ NEDEN BOŞANDI?

2. Sayfa'da yer alan habere göre, anlaşmalı olarak boşanan çiftin Diana adını verdikleri kızlarının velayeti anne Yağmur Ün'e verildi. Mutlulukları kısa süren çift, boşanmalarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ün, ayrılığın ardından Instagram hesabından Boğaç Ergezen ile olan tüm fotoğrafları sildi.