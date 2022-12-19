Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Ahsen rolüyle adını duyuran Yağmur Ün, doğum yapması ile gündeme geldi. Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yağmur Ün'ün eşi, kocası kim?

Yıllar önce yayınlanan Alemin Kıralı ve Söz dizilerindeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Yağmur Ün, hamile kaldığını öğrendikten sonra ağustos ayında doktor Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturdu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Ün, önceki gün ilk bebeğini kucağına aldı. Peki, Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yağmur Ün'ün eşi, kocası kim? İşte detaylar haberimizde...

YAĞMUR ÜN KİMDİR?

Yağmur Ün (d. 4 Kasım 1995, İstanbul), Türk oyuncu. İlk olarak 1999 yılında Fanatik dizisinde yer aldı. 2010 yılında Elde Var Hayat adlı dizide canlandırdığı İlkay karakteri ve 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ahsen karakteriyle bilinirliğini arttırdı. Yağmur Ün, oyunculuğun yanı sıra seslendirme de yapmaktadır.

Yağmur Ün, küçük yaşlarda oyunculuk yapmaya başladı. İlk olarak 1999 senesinde Fanatik dizisinde yer aldı. 2002 yılında yayınlanan Zerda dizisinde Zerda, 2004 yılında yayınlanan Haziran Gecesi isimli dizide ise Naz Elmas tarafından canlandırılan Havin karakterinin çocukluğuna hayat vermiştir. Birkaç dizide daha rol almıştır. 2010 yılında Elde Var Hayat dizisinde İlkay karakterini oynamıştır. 2011 yılında başlayan Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ahsen Kıral karakteriyle bilinirliğini arttırdı. Bu dizide Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın ve Zeynep Gülmez ile birlikte rol aldı. Bu dizinin ardından Hıyanet Sarmalı dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

2017 yılında kadrosuna dahil olduğu Söz dizisinde canlandırdığı Su Akkaya karakteriyle adından söz ettirdi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizide Yasemin Sırfbaş karakteriyle yer aldı. 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Çember serisinin Sırlar Apartmanı filminde Melisa karakterine hayat verdi. Son olarak 2022 yılında gösterime giren Soygun Oyunu: Büyük Vurgun filminde Nurgül karakteriyle yer almıştır.