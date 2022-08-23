Yağmur Tanrısevsin kimdir? Yağmur Tanrısevsin hayatı ve biyografisi! Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yağmur Tanrısevsin, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yağmur Tanrısevsin hakkında merak edilenler. Yağmur Tanrısevsin hayatı ve biyografisi. Yağmur Tanrısevsin kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yağmur Tanrısevsin merak konusu oldu. İşte Yağmur Tanrısevsin hakkında merak edilen Yağmur Tanrısevsin kimdir, Yağmur Tanrısevsin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Ağustos 1990

(31 yaşında),

Mersin

Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili adlı dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerkendizisinde Melis Güzel karakteriyle tanınmıştır.

Amerika ortak yapımı The Tragedy adlı korku filminde Jennifer rolünü canlandırmıştır. Wella/Koleston'un 2 dönem marka yüzü olmuştur.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü mezunudur. Sanat kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında birlikte devam ettirmektedir.

Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Bahar Kerimoğlu ve Merve Taşkan oyunculuk eğitimi aldığı bazı isimlerdir.Boks, tenis, kayak, basketbol, heykel ve resim ile ilgilenmektedir

"Geniş Aile: Yapıştır" sinema filminde Çağla karakterini canlandırdı. "Aşk Ağlatır" adlı sinema filminde oynadı. [5] 2014 sonbaharı itibarı ile Kaçak isimli dizide Ustura Faysal'ın (Haluk Bilginer) kızı Tülay Mengen karakterini, Bana Baba Dedi dizisinde Didem karakterini canlandırdı. Show TV'de ekrana gelen "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrol oynadı. Son olarak atv'de yayınlanan Kalp Yarası dizisinde başrolde yer aldı.