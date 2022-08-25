Yağmur Sözleri! Yağmur yağarken sözler: Yağmur yağarken paylaşılacak sözler nelerdir?

Sonbahar mevsimin gelmesi ile birlikte yağmur yağışları da başladı. Yağmur yağarken video, fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmak isteyenler yağmur ile ilgili sözler araştırması yapıyor. İşte, Yağmur Sözleri! Yağmur yağarken sözler: Yağmur yağarken paylaşılacak sözler nelerdir?