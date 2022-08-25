Yağmur Sözleri! Yağmur yağarken sözler: Yağmur yağarken paylaşılacak sözler nelerdir?
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Sonbahar mevsimin gelmesi ile birlikte yağmur yağışları da başladı. Yağmur yağarken video, fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmak isteyenler yağmur ile ilgili sözler araştırması yapıyor. İşte, Yağmur Sözleri! Yağmur yağarken sözler: Yağmur yağarken paylaşılacak sözler nelerdir?
Yağmur sözleri! Sonbahar mevsimin gelmesi ile birlikte yağmur yağışları da başladı. Yağmur yağarken video, fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmak isteyenler yağmur ile ilgili sözler araştırması yapıyor. İşte, Yağmur Sözleri! Yağmur yağarken sözler: Yağmur yağarken paylaşılacak sözler nelerdir? İşte detaylar...
YAĞMUR SÖZLERİ
- Yağmur iyilerin üzerine de yağar, kötülerin de.
- Dolu, kırar geçirir ama yağmur kiraz çiçekleri açtırır.
- Yağmur gibi sev beni. Kaçmak mümkün olmasın.
- Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun.
- Her insan yağmur damlası gibidir; kimisi çamura, kimisi gül yaprağına düşer.
- Abanın kadri yağmurda bilinir.
- Yağmur namuslunun da namussuzun da üstüne yağar. Bu yağmur hangisini daha çok ıslatır? Yanıt: namusluyu. Çünkü namussuz namuslunun şemsiyesini çalmıştır.
- lslanmışın, yağmurdan korkusu olmaz.
- Yağmurdan sonra, hava açar.
- Yağmuru sevmezse, gökkuşağı renksiz olur. Bir toprağa çiçek tohumu ekmeden yağmur yağması için dua etmenin anlamı var mıdır?
- Yağmuru seviyorum, belki benim yerime ağladığı içindir…
- Dışarıya yağmur yüreğime hasret fikrime sen. Nasıl yağıyorsunuz üçünüz bir bilsen.
- Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri sadece ıslanır.
- Yağmur başladı. Gelse de ıslansak dediği biri olmalı insanın.
- Gökkuşağını istiyorsanız, yağmura katlanmalısınız.
- Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır.
- Yağmur başlayınca gelse de ıslansak diyeceği biri olmalı insanın.
- Belki yağmura gerek kalmazdı insanlar bu kadar kirli olmasaydı.
- Belki yağmura gerek kalmazdı, insanlar bu kadar kirli olmasaydı.
- Sevdanı bulutların üzerine yazmışsın. Yağmur olarak dökülüyor gözlerimden.
- Toprak bir gün yağmurun kıymetini anlayacak. Ama o gün yağmur yağmayacak.
- Yağmuru sevmezse, gökkuşağı renksiz olur.
- Yağmuru sevdiğini söylüyorsun ama yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun, güneşi sevdiğini söylüyorsun ama güneş açınca gölgeye kaçıyorsun, rüzgârı sevdiğini söylüyorsun ama rüzgâr çıkınca pencereni örtüyorsun. İşte bundan korkuyorum, çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun.
- Nisan yağmuru, mayıs çiçeği getirir.
- Bana yağmuru anlatma, yağ!
- Yağmur yağmayınca, sel uyanır mı?
- Belki bir sonbahar hatırlatır beni sana. Yapraklar koparken dalından bir bir, o apansız kopuşumuzu hatırlarsın.
- Hayat fırtınada sığınak bulmak değildir. Yağmurda dans etmeyi öğrenmektir.