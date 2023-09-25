Son bir haftadır mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyreden sıcak hava, perşembe gününden itibaren azalmaya başlayacak. Bu sıcaklık düşüşü ile birlikte, ülke genelinde yağışlı hava etkili olması öngörülüyor. Peki Yağmur ne zaman geliyor, ne zaman yağacak? Bu hafta sonu yağmur var mı İstanbul, Ankara, İzmir! İşte detaylar…

Eylül ayının son günlerinde hala mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor. Ancak perşembe günü itibarıyla Batı bölgelerden itibaren sıcaklıkların azalmaya başlaması bekleniyor. Uzmanlar, vatandaşları kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorlar. Peki Yağmur ne zaman geliyor, ne zaman yağacak? Bu hafta sonu yağmur var mı İstanbul, Ankara, İzmir! İşte detaylar…

YAĞMUR NE ZAMAN GELİYOR, NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin hava tahmin durumuna göre hafta ortasına kadar tüm yurtta sıcaklık mevsim normallerin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Perşembe günü batı bölgelerinden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. Uzmanlar kuvvetli yağış konusunda uyarıyor. Yağışlı sistemin etkisi ile önce Batı kesimlerden başlayacak.

BUGÜN DOĞU YAĞMURLU, MARMARA'DA RÜZGAR VAR

Bugünse Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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